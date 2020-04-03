Всем россиянам, вернувшимся из-за границы, выпишут больничные

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
В России за сутки выздоровели 46 человек с коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Электронные больничные будут предоставляться всем россиянам, кто возвращается из-за границы. Услуга будет оказана автоматически через портал госуслуг. Обращаться за больничным листом в медицинские учреждения не нужно. Об этом сообщает Минкомсвязи России.

«Всем работающим россиянам, которые возвращаются на родину из-за рубежа, больничный открывается автоматически», — цитирует ведомство РИА «Новости».

В ведомстве уточняют, что для этого перед прохождением пограничного контроля все граждане должны заполнить на портале госуслуг форму, где необходимо указать место учебы или работы, а также адрес, по которому они намерены находиться в период карантина. Затем уже информация поступает в Фонд социального страхования России, после чего в личном кабинете на портале госуслуг появляется электронный больничный.

Всего в России зафиксировано уже 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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