Челябинскую фирму обвинили в продаже опасного кислорода больницам. СКРИН

08 июня 2020 в 16:28 Размер текста - 17 +

Качество кислорода может оказаться критическим фактором для тяжелобольных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Магтехгаз» из Челябинской области оказалась в центре скандала, связанного с поставками в больницы технического кислорода вместо медицинского. Уголовное дело будет рассматриваться в Самаре на фоне пандемии коронавируса, взвинтившей спрос на кислород и аппараты ИВЛ. Жидкий кислород без примесей дается тяжелобольным, при хирургических операциях и при реанимационных действиях. Иными словами, при искусственной вентиляции легких. Замена его техническим чревата самыми тяжелыми последствиями для пациентов. В 2017—2018 годах ООО «Магтехгаз» поставило в Самарскую горбольницу №4 жидкий кислород на 492 тысяч рублей. Экспертиза признала его фальсификатом, СКР возбудил уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (оборот недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий). Затем началось расследование поставки кислорода в Похвистневскую ЦРБ — в 2018 году на 400 тысяч рублей. «Всего с марта по август 2019 года по поставкам „Магтехгаза“ возбудили восемь уголовных дел, которые были объединены в одно производство и переданы в 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Сейчас процесс уже вышел на этап передачи в суд», — подводит итог перечисляемым событиям издание «Самарское обозрение». По данным «СПАРК-Интерфакс», контракты на поставку кислорода продолжали заключаться и после возбуждения уголовных дел. С середины прошлого года, по данным сайта госзакупок, ООО «Магтехгаз» выиграло аукционы на поставку кислорода в лечебные учреждения (больницы, роддомы, психоневрологические интернаты) Башкирии, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Фирма «Магтехгаз» зарегистрирована в Магнитогорске и специализируется на производстве промышленных газов. Директором и собственником после описываемых событий стал Константин Петров, по имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона он не ответил. В минздраве Челябинской области попросили направить письменный запрос для подготовки комментария. ООО «Магтехгаз» не располагает отделом по связям со СМИ, туда также направлен письменный запрос. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале « Челябинск » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений. Скандалы не повлияли на поставки магнитогорского кислорода в лечебные учреждения Фото: скрин сайта госзакупок

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