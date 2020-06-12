В Челябинской области скончались еще три пациента с коронавирусом

За сутки в регионе подтвердились еще 126 случаев заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области достигло 4493, следует из информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией. За сутки в регионе выявили еще 126 случаев заражения, трое южноуральцев с коронавирусом скончались.

«На утро 12 июня в регионе подтверждены 4493 случаев заболевания COVID-19», — рассказали в оперштабе. За прошедшие сутки выписаны 122 человека, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 2309 пациентов. Еще 2092 человека продолжают лечение.

За прошедшие сутки скончались трое пациентов с коронавирусом. Двое из них, женщины 88 и 84 лет, умерли от COVID-19. Еще один мужчина с коронавирусом скончался в возрасте 57 лет от энцефалопатии, отека головного мозга и злокачественного новообразования.

Рост числа новых заболевших прекратился середине недели. Это позволило губернатору Алексею Текслеру отчасти смягчить карантин: базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля.

Тем не менее, глава региона продлил режим повышенной готовности до 30 июня. Главными условиями отмены ограничений челябинский губернатор назвал соблюдение дисциплины населением и слаженную работу органов власти и экстренных служб.