Рекомендация Роспотребнадзора может негативно сказаться на внутреннем туризме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партия «Коммунисты России» призвала не портить жизнь людям рекомендацией заселять в номера только семьи и женатые пары. Об этом фракция заявила в пресс-релизе со ссылкой на слова председателя ЦК Максима Сурайкина.

«Неужели госпожа Попова добивается, чтобы близкие люди пробирались друг к другу в номера, чтобы побыть вместе на отдыхе, по водосточным трубам и пожарным лестницам <…>?» — говорится в сообщении. Отмечается, что люди могут просто начать меняться комнатами, как это было в 1970—1980-х годах. Также подчеркивается, что гостиничные служащие могут начать принимать от постояльцев взятки. Кроме того, говорится, что рекомендация Роспотребнадзора негативно скажется на внутреннем туризме.

Сурайкин заявил, что сейчас в России многие люди живут вместе, но не регистрируют отношения. Председатель ЦК партии уверен, что, если люди решились на совместный отдых, то это серьезное решение, и скорее всего пара живет вместе или постоянно видится. «Фактически Роспотребнадзор реанимирует одну из самых худших и нелюбимых инструкций времен СССР», — написано в пресс-релизе. При этом подчеркивается, что даже в советское время эта идея подвергалась критике.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал заселять в один номер только женатые пары и семьи. Позже ведомство пояснило, что советовало не заселять в одно помещение людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, пишет RNS . А Ростуризм в свою очередь заявил, что при заселении не будет спрашивать у пар документы, подтверждающие брак.

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