Жириновский предложил лишить школьников летних каникул

Жириновский уверен, что так он продлит детям лето Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДПР Владимир Жириновский хочет, чтобы школьники сидели за партами все лето. По версии политика, учебный год должен начаться в октябре.

«Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц», — предлагает Жириновский в своем telegram-канале.

С таким графиком школьники и студенты будут отдыхать всего пару месяцев, в августе и сентябре. Жириновский уверен, так власти смогут «технически» продлить людям лето. Если россияне смогут проводить больше времени в теплой климатической зоне, то они станут меньше болеть, считает политик.

Жириновский просит не отвергать идею только из-за традиции отмечать День знаний 1 сентября. К новому празднику 1 октября люди тоже привыкнут, пишет он.

Вчера лидер ЛДПР выступил с еще одним предложением, которое должно улучшить жизнь в стране. Для этого минимальную зарплату придется поднять до 30 тысяч рублей.

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