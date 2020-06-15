В России предотвратили массовое убийство в школе

У подростка были найдены записи об изготовлении самодельных бомб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Волгограде спецслужбы предотвратили массовое убийство в школе. Согласно сообщению ЦОС ФСБ России, в городе был задержан подросток, у которого изъяли самодельную бомбу и холодное оружие.

«У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие», — цитирует сообщение РИА «Новости». Также у подростка 2005 года рождения были найдены записи об изготовлении самодельных бомб и организации нападений на учебные учреждения.

Уточняется, что юноша хотел напасть на школу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовку к убийству двух и более лиц.

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