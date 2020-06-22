Жители ХМАО могут получить квартиру за голосование по Конституции

Сургутяне сразу после голосования узнают, что они смогли выиграть Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Сургуте в качестве главных подарков викторины, которая будет проходить во время голосования по обновлению Конституции, будут разыграны две однокомнатные квартиры и автомобиль. Об этом URA.RU сообщила руководитель АНО «Югорский интеллектуальный клуб» Ольга Сидорова. Эта общественная организация стала оператором проведения викторины в крупнейшем городе ХМАО.

«Призовой фонд составят две однокомнатные квартиры, автомобиль и около 500 других подарков, начиная от бытовой техники и заканчивая подарочными сертификатами в магазины и платные клиники», — рассказала Сидорова. Она также добавила, что в викторине смогут принять участие все сургутяне, которые придут на избирательные участки для голосования по обновлению Конституции.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией сообщил, что в муниципалитетах ХМАО количество и уровень подарков для викторины будет отличаться. «Все зависит от того, о чем власти смогли договориться с представителями бизнеса. Но Сургут самый крупный город Югры, население которого достаточно аполитично. Поэтому нужна дополнительная мотивация для того, чтобы люди пришли на голосование по обновлению Конституции», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО главам муниципалитетов дали задание — лично контролировать процесс подготовки к голосованию по обновлению Конституции.