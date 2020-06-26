27 июня 2020
26 июня 2020

Глава челябинского избиркома отметил день рождения в машине. Ездил по городу и призывал голосовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Сергея Обертаса в облизбиркоме. Челябинск, обертас сергей, избирком
Глава челябинского избиркома подошел к агитации творчески Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас отметил свой 43-й день рождения 25 июня неожиданным образом. В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ он громко агитировал челябинцев идти на избирательные участки.

Глава комиссии выехал на главные улицы Челябинска на агитационной машине: из динамиков на ее крыше звучали ролики о предлагаемых поправках в основной закон. Сергей Обертас объяснил, что у него «было хорошее настроение», поэтому за руль он решил сесть сам, а шоу было продумано заранее «в рамках информирования». По его информации, «такой метод не использует больше никто в стране».

«Каждый, наверное, по-разному использует свой творческий потенциал, мы решили в том числе использовать такой метод. У нас есть и традиционные формы, но вот эта штука нам очень понравилась, мы решили ее так весело и интересно преподнести» — объяснил URA.RU Обертас.

Радио-систему для машины заказывали «у местных умельцев». Курсировать по основным магистралям города, но уже с другими водителями, она будет до 1 июля в рабочие часы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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