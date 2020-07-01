30 июня 2020

Челябинцы уверенно проголосовали за поправки. Новые данные от избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Облизбирком озвучил новые данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

По результатам обработки в Челябинской области более 20% бюллетеней на голосовании по Конституции за поправки высказались более 70% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Обработано 21,48% бюллетеней. За поправки проголосовали 71,35%, против — 27,65%», — сообщили URA.RU в избирательной комиссии региона. Председатель комиссии Сергей Обертас не стал пока называть итоговую явку, но источник в штабе региона сообщил, что она не опускается ниже 65%.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20 часов 1 июля. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение муниципалитетам звания «Город трудовой доблести».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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