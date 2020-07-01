Облизбирком озвучил новые данные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

По результатам обработки в Челябинской области более 20% бюллетеней на голосовании по Конституции за поправки высказались более 70% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Обработано 21,48% бюллетеней. За поправки проголосовали 71,35%, против — 27,65%», — сообщили URA.RU в избирательной комиссии региона. Председатель комиссии Сергей Обертас не стал пока называть итоговую явку, но источник в штабе региона сообщил, что она не опускается ниже 65%.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20 часов 1 июля. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение муниципалитетам звания «Город трудовой доблести».