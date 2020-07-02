Александр Лукашенко заявил о победе над COVID-19 Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с речью перед днем независимости страны 2 июля. Глава государства похвастался победой над коронавирусом и предрек голод странам, которым не удалось провести посевную кампанию, сообщает его пресс-служба.

«Мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СOVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами», — заявил Лукашенко. Президент Беларуси объяснил, что из-за коронавируса медики оказались «на передовой» и сегодня они до сих пор остаются на постах.

Также Лукашенко отметил труды работников агропромышленной отрасли. Некоторые другие государства не провели полноценную посевную, и теперь им грозит голод, уточнил президент. Зато в Беларуси агропромышленники сделали все возможное, похвалил глава государства.

Российский фонд прямых инвестиций 2 июля заявил, что еще в июне начал поставлять лекарство от коронавируса в Беларусь. В ближайшее время препарат поставят и в Казахстан.

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