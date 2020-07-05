В России вновь начало расти число зараженных коронавирусом

Прирост заболевших по-прежнему остается высоким Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 6 736 новых случая коронавируса. Число зараженных вновь стало расти, днем ранее новых больных было чуть меньше — 6 632. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении штаба. За сутки скончались 134 пациентов с коронавирусом, 3 871 пациенту удалось справиться с болезнью.

Больше всего новых заражений COVID-19 в Москве (+650). На втором месте Московская область (+287), на третьем — Санкт-Петербург (+275). В ХМАО заболели 272 человека. В Свердловской области, по данным штаба, инфекцию выявили у 266 человек. В Челябинской области — 136, в Тюменской — 83, а в Курганской — 42. В Пермском крае коронавирусом заразились 53 человека, в ЯНАО — 187.

Общее число заражений в России достигло 681 251. Умерли 10 161, человек полностью выздоровели — 450 750.

Ранее число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч человек. При этом смертность от COVID-19 в России находится на более низком уровне (1,49%), чем в других странах (4,8% в среднем), передает издание «Ридус».

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