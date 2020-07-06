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Самое актуальное в Челябинской области за выходные 4—5 июля. В Челябинске обновят уличное освещение, в мэрии Миасса вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, монтаж уличных фонарей
В Челябинске обновят уличное освещение за 20,5 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Челябинске обновят уличное освещение, жители города выбрали вид ледового городка, в Миассе и Челябинске произошли новые вспышки коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 июля в — обзоре URA.RU:

В Челябинске реконструируют мачты уличного освещения

  • В Челябинске обновят освещение на 30 улицах. Контракт на сумму более 20,5 млн рублей уже заключен.
  • Работы будут проводиться до конца этого года.

Челябинцы выбрали дизайн ледового городка

  • В Челябинске прошло голосование за концепцию будущего ледового городка, который построят на площади Революции в декабре.
  • Участники голосования выбрали космическую тематику. Более 26% челябинцев выбрали тему «Челябинск космический».

В мэрии Миасса произошла вспышка коронавируса

  • В мэрии Миасса COVID-19 диагностирован у начальника управления ЖКХ Романа Комарова и руководителя аппарата мэрии Евгения Быстрова. Они госпитализированы.
  • Коронавирус подозревается еще у 13 сотрудников мэрии. Все они находятся на самоизоляции и ждут результатов тестов.

В челябинском госпитале обнаружен коронавирус

  • В Челябинском областном терапевтическом госпитале ветеранов войн зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
  • По предварительной информации, в учреждении заболели 12 сотрудников, инфекцию в госпиталь занесла одна из санитарок.
  • После дезинфекции госпиталь работает в штатном режиме, все зараженные изолированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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