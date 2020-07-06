В Челябинске обновят уличное освещение за 20,5 млн рублей
В Челябинске обновят уличное освещение, жители города выбрали вид ледового городка, в Миассе и Челябинске произошли новые вспышки коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 июля в — обзоре URA.RU:
В Челябинске реконструируют мачты уличного освещения
- В Челябинске обновят освещение на 30 улицах. Контракт на сумму более 20,5 млн рублей уже заключен.
- Работы будут проводиться до конца этого года.
Челябинцы выбрали дизайн ледового городка
- В Челябинске прошло голосование за концепцию будущего ледового городка, который построят на площади Революции в декабре.
- Участники голосования выбрали космическую тематику. Более 26% челябинцев выбрали тему «Челябинск космический».
В мэрии Миасса произошла вспышка коронавируса
- В мэрии Миасса COVID-19 диагностирован у начальника управления ЖКХ Романа Комарова и руководителя аппарата мэрии Евгения Быстрова. Они госпитализированы.
- Коронавирус подозревается еще у 13 сотрудников мэрии. Все они находятся на самоизоляции и ждут результатов тестов.
В челябинском госпитале обнаружен коронавирус
- В Челябинском областном терапевтическом госпитале ветеранов войн зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
- По предварительной информации, в учреждении заболели 12 сотрудников, инфекцию в госпиталь занесла одна из санитарок.
- После дезинфекции госпиталь работает в штатном режиме, все зараженные изолированы.
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