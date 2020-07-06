05 июля 2020
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Глава Роскосмоса Рогозин запланировал визит в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Глава «Роскосмоса» может проинспектировать работу НПО «Искра» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 8 июля, посетит с официальным визитом Пермь. Об этом URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

«Визит Рогозина в Пермский край намечен на эту среду», — отметил источник, не уточнив подробности. В пресс-службе губернатора информацию о визите главы «Роскосмоса» оставили без комментариев. В пресс-службе госкорпорации на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Ранее стало известно, что Рогозин может посетить Пермь с рабочим визитом в конце июня. Ожидается, что он побывает на НПО «Искра», где выполняется гособоронзаказ.

Предыдущий визит Рогозина в Пермский край состоялся в конце октября. Глава госкорпорации «Роскосмос» в частности, проинспектировал работу предприятия «Протон-ПМ», где реализуется проект по созданию двигателей для перспективных ракет семейства «Ангара».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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