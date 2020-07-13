Бывший пермский вице-премьер лишился еще одной должности

Сюткин покинул Совет директоров ПАИЖК Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин исключен из Совета директоров Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК»). Информация о раскрытии списка аффилированных лиц появилась на сайте агентства.

В ней указано, что Сюткин был исключен из Совета директоров ПАИЖК на следующий день после проведенных в его кабинете обысков — 24 апреля — «на основании личного заявления».

URA.RU связалось с бывшим вице-премьером, но тот отказался от общения, сославшись на занятость. Получить комментарий директора ПАИЖК Натальи Иващенко по телефону не удалось — в ее приемной посоветовали обратиться в министерство строительства Пермского края. В пресс-службе краевого минстроя запрос URA.RU оставили без ответа.

Член Совета директоров ПАИЖК, экс-директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев уточнил агентству, что Сюткин занимал пост председателя Совета директоров ПАИЖК. Он не стал связывать уход экс-чиновника со скандалом в связи с проведенными в его кабинете обысками.

«Есть внутренние процедуры, которые регламентируются положением и нормами устава организации. В них прописано, что в случае каких-то негативных сценариев, у члена Совета директоров есть право одностороннего принятия решения о прекращении деятельности в составе организации, но это, на мой взгляд, не тот случай», — сказал Зуев, пояснив, что вопрос о выборе председателя Совета директоров ПАИЖК пока не обсуждался.

В конце апреля Михаил Сюткин, курировавший в краевом правительстве инфраструктурный блок, досрочно покинул пост и уехал в Москву. Перед этим в его кабинете прошли оперативные мероприятия, связанные с хищением средств на строительство зоопарка в Перми. Возможным местом работы экс-чиновника регионального правительства называлось министерство экономики РФ, возглавляет которое Максим Решетников.