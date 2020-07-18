Вирусолог оценил «самый ранний» симптом коронавируса

Сыпь появляется у 29% пациентов с COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сыпь в ротовой полости, которую испанские ученые ранее назвали самым ранним симптомом коронавируса, может быть проявлением сопутствующей инфекции. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов.

«Этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция. С большой степенью вероятности, это просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она [сыпь] и наблюдается», — отметил Нетесов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог, в частности, предположил, что сыпь у пациентов, зараженных коронавирусом, может спровоцировать энтеровирус. Также поражение ротовой полости, по словам эксперта, вызывают парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Он допустил, что сопутствующим заболеванием, при котором появляются высыпания, может быть корь или краснуха.

Ранее испанские ученые выяснили, что у 29% пациентов, зараженных коронавирусом, на слизистой оболочке ротовой полости возникает сильная сыпь. Согласно наблюдениям исследователей, этот симптом появлялся примерно за два дня до других признаков, характерных при COVID-19, пишет RT.

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