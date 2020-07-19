По сообщениям соцсетей, людей в масках не замечено, дистанцию никто не соблюдает Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

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В Нижнем Тагиле в День металлурга на набережной собрались сотни человек, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Как отмечают очевидцы, людей в масках не замечено, социальную дистанцию никто не соблюдает. В социальных сетях также говорят о массовых нарушениях самоизоляции. «На набережной Тагильского пруда сегодня идут самые настоящие — массовые гуляния», — передает сообщество «Нижний Тагил Live» в соцсети «ВКонтакте».

«Насколько мне известно, официально запланированных мероприятий в честь Дня металлурга вчера в Нижнем Тагиле, за исключением кратковременного салюта, не проводилось», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, салют длился примерно с 23:45 до 00:00.

По указанным на сайте мэрии Нижнего Тагила номерам телефона получить комментарий не удалось. URA.RU направило запрос в администрацию. Ответ на него к моменту публикации не поступил.

Фото: «Вконтакте»