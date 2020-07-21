Свердловский губернатор подтвердил случаи смерти врачей от СOVID

Глава региона пообещал поблагодарить всех медиков, которые боролись с коронавирусом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области имеются факты гибели врачей, заразившихся коронавирусом. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами свердловского заксобрания. Точного числа погибших медиков он не назвал.

«Мы все хорошо понимаем, что вирус никуда не делся, он по-прежнему представляет угрозу. Мы должны быть готовы к новым рискам и вызовам, к тому, чтобы вывести на новый качественный уровень само понятие „безопасность здоровья“. Именно поэтому мы приступили к формированию комплексной программы „Общественное здоровье уральцев“. Ее цель — существенно повысить качество первичного звена здравоохранения, сформировать у людей навыки ответственного поведения, обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в самом широком смысле этого слова — безопасность производства, быта, отдыха, жилища», — рассказал глава региона.

Ранее глава областного профсоюза медиков Сергей Угринов сообщал URA.RU, что ему известно о 4 случаях смерти медиков от коронавируса. Между тем, по данным официальной статистики, в регионе зафиксирован только один такой случай — смерть завотделением хирургии областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова. Куйвашев направил властям РФ ходатайство о награждении медика высокой госнаградой посмертно.

Губернатор пообещал по завершении пандемии поблагодарить всех медиков от главврача до лаборанта, бизнесменов и волонтеров, помогавших в борьбе с коронавирусом. Пандемия обозначила проблемы которые предстоит решить областным властям: расширение покрытия интернета, комплектование больниц медицинскими кадрами, строительство новых медучреждений, создание стратегического запаса медикаментов в регионе и отказ от бюрократизации во всех сферах жизни.