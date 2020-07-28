Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом
В области продлен режим ограничений — День города в Екатеринбурге не состоится — Антон Шипулин и его семья заболели COVID — обитель отца Сергия примет учеников — ФК «Урал» покинул один из руководителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
В области продлен карантин, отменен День города и религиозный праздник
- Глава области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима ограничений из-за коронавируса до 3 августа. Глава региона уже в третий раз за месяц продлевает действие указа, не внося в него каких-либо изменений.
- Сам же губернатор не планирует соблюдать режим самоизоляции и возобновляет командировки и поездки по региону.
- Власти Екатеринбурга не будут проводить в День города массовые мероприятия в офлайн-режиме. Об этом сообщил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.
- Все массовые праздничные молитвы в мечетях области на Курбан-байрам будут отменены, такое решение было принято представителями шести духовных управлений на встрече в резиденции губернатора.
Уральский депутат и его семья заразились коронавирусом
- Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Антон Шипулин, его жена и дети заболели коронавирусом. Об этом сам Шипулин заявил в своем Instagram.
Свердловские единороссы планируют взять все мандаты на думских выборах
- На ближайших осенних выборах партия «Единая Россия» решила занять все вакантные мандаты в нескольких муниципалитетах области. От «ЕР» на выборы идут 26 кандидатов, которые уже прошли отбор и проверку на отсутствие судимостей.
Монастырь схиигумена Сергия примет учеников
- Среднеуральский женский монастырь лишенного сана отца Сергия «Спорительница хлебов», готов принять в свою школу в новом учебном году 200 учеников. Об этом заявил представитель обители Всеволод Могучев.
Облсуд оставил в силе решение об аресте оппозиционного политолога
- Свердловский областной суд оставил в силе решение об административном аресте политолога Федора Крашенинникова, рассказал защитник оппозиционера Алексей Бушмаков. Ранее суд назначил ему наказание 7 суток ареста за оскорбление власти.
ФК «Урал» покинул председатель совета директоров
- Председатель совета директоров ФК «Урал» и советник вице-президента клуба Александр Левин подал в отставку, из-за того, что клуб не выполнил поставленные задачи на сезон 2019-2020.