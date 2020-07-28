27 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 28 июля. Карантин продлен до 3 августа, монастырь опального отца Сергия возьмет учеников

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, шипулин антон
Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В области продлен режим ограничений — День города в Екатеринбурге не состоится — Антон Шипулин и его семья заболели COVID — обитель отца Сергия примет учеников — ФК «Урал» покинул один из руководителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин, отменен День города и религиозный праздник

Уральский депутат и его семья заразились коронавирусом

Свердловские единороссы планируют взять все мандаты на думских выборах

Монастырь схиигумена Сергия примет учеников

Облсуд оставил в силе решение об аресте оппозиционного политолога

ФК «Урал» покинул председатель совета директоров

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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