Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В области продлен режим ограничений — День города в Екатеринбурге не состоится — Антон Шипулин и его семья заболели COVID — обитель отца Сергия примет учеников — ФК «Урал» покинул один из руководителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин, отменен День города и религиозный праздник

Уральский депутат и его семья заразились коронавирусом

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Антон Шипулин, его жена и дети заболели коронавирусом. Об этом сам Шипулин заявил в своем Instagram.

Свердловские единороссы планируют взять все мандаты на думских выборах

На ближайших осенних выборах партия «Единая Россия» решила занять все вакантные мандаты в нескольких муниципалитетах области. От «ЕР» на выборы идут 26 кандидатов, которые уже прошли отбор и проверку на отсутствие судимостей.

Монастырь схиигумена Сергия примет учеников

Среднеуральский женский монастырь лишенного сана отца Сергия «Спорительница хлебов», готов принять в свою школу в новом учебном году 200 учеников. Об этом заявил представитель обители Всеволод Могучев.

Облсуд оставил в силе решение об аресте оппозиционного политолога

Свердловский областной суд оставил в силе решение об административном аресте политолога Федора Крашенинникова, рассказал защитник оппозиционера Алексей Бушмаков. Ранее суд назначил ему наказание 7 суток ареста за оскорбление власти.

ФК «Урал» покинул председатель совета директоров