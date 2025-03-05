Екатеринбуржцев лишили рейсов на дорогой курорт

Из Екатеринбурга в Горно-Алтайск пропали прямые рейсы, теперь для того, чтобы попасть на популярный курорт премиум-сегмента, нужно совершить несколько пересадок. Об этом URA.RU рассказала читательница Диана.
«В прошлые годы можно было улететь прямым рейсом тысяч за семь. Сейчас осталось три варианта: неудобный рейс через Барнаул; очень дорогой рейс через Москву, за тысяч 50. А третий вариант — рейс через Новосибирск, там можно уложиться в 25 тысяч, но пересадки не всегда стыкуются между собой», — рассказала девушка. Дискомфорт приносит длительное ожидание в аэропорту и существенно выросшая стоимость билетов.
По данным сайтов для покупки билетов, самый дешевый перелет обойдется в 14 тысяч рублей, при этом нужно будет совершить одну пересадку в Москве. Самый дорогой билет стоит 48,8 тысяч рублей с двумя пересадками, время в пути составит 14,5 часов.
«Направление считается элитарным и экономным одновременно. Зависит от возможностей туристов. Эконом-сегмент предполагает отдых с рюкзаком и палатками, как правило, в летний период. В таких случаях путешественники добираются на поезде. В случае с премиум-сегментом, он считается таковым из-за нехватки отелей и высокой стоимости там, соответственно. Сейчас начали появляться более дорогие отели, где номер стоит свыше 25 тысяч рублей», — пояснил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
В пресс-службе авиакомпании Red Wings корреспонденту URA.RU подтвердили, что рейсов из Екатеринбурга на данный момент нет.
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