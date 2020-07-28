Частный медицинский центр в ХМАО ошибся с результатами тестирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скандал, связанный с массовой вспышкой заболеваемости коронавирусом среди работников компании «Роснефть-Охрана-Югра», оказался преувеличен. Как минимум, результаты нескольких десятков тестов на COVID-19, которые были сделаны сотрудникам в частной лаборатории, были ложно положительными. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вахтовики прибыли в Югру для работы охранниками на объектах компании. Их везли через Пыть-Ях, а поселили в гостиницах Нефтеюганска. Начали проверять на коронавирус, он был обнаружен у 57 работников. После чего появились претензии к руководству компании, которые допустили очаг заражения. В нефтеюганской межрайонной прокуратуре даже ходили разговоры о возбуждении уголовного дела. Однако вдруг выясняется, что тесты на коронавирус оказались ложно положительными», — рассказал инсайдер.

Об этой ситуации на заседании регионального оперативного штаба докладывал глава Пыть-Яха Александр Морозов. «Хочу донести до сведения. Те справки, которые они [руководство «Роснефть-Охрана-Югра»] получили, заболеваемость у большого количества человек не подтвердилась. Сегодня с центром «Вира» [частный медицинский центр, где делались анализы на коронавирус] они будут разбираться, — заявил Морозов.

Связаться с пресс-службой прокуратуры ХМАО, чтобы узнать о дальнейших планах насчет проверки «дочки» «Роснефти» и перспектив возбуждения уголовного дела не удалось. Также на момент публикации материала не удалось пообщаться с руководством медцентра «Вира».

Ранее URA.RU сообщало, что о вспышке коронавируса в компании «Роснефть-Охрана-Югра» на заседании регионального штаба 10 июля докладывал глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Тогда глава ХМАО Наталья Комарова порекомендовала ему работать с градообразующими предприятиями в более тесном контакте.