Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Среднеуральском монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратила внимание на скандальный монастырь — больница №24 потратила 10 млн на бесполезный препарат — власти Екатеринбурга снесут недостроенный небоскреб — отменен традиционный марафон. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Федеральные власти обратили внимание на опальный монастырь

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов». После заявления Кузнецовой о том, что она обратится в СК и Генпрокуратуру стало известно, что следователи уже ведут проверку монастыря.



Активисты-экологи выступили против вырубки леса

Общественники выступают против застройки лесопарковой зоны на окраине Екатеринбурга, рядом с технопарком «Университетский». Они сетуют, что власти не учитывают мнение горожан при разработке подобных проектов.

«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Турцию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 августа возобновит полеты в турецкие курорты. Чартерные рейсы будут выполняться из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону.

Больница Екатеринбурга потратила 10 млн на бесполезный препарат от COVID

Клиническая больница № 24 Екатеринбурга закупила на 10 млн рублей препарат от коронавируса «Авифавир». По мнению многих специалистов, это лекарство не помогает при борьбе с инфекцией.

Прожиточный минимум в области не будет повышен

Прожиточный минимум свердловских пенсионеров в 2021 году не возрастет, а останется на уровне 9 311 рублей в месяц. Соответствующий законопроект областные депутаты будут рассматривать на заседании 4 августа. Об этом сообщил председатель комитета свердловского ЗС по соцполитике Вячеслав Погудин.

Екатеринбургская мэрия снесет недостроенный небоскреб

Администрация Екатеринбурга снесет 36-этажное недостроенное здание напротив Северного автовокзала. Об этом во время объезда Железнодорожного района заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. На снос небоскреба власти потратят около миллиарда рублей.

Марафон «Европа-Азия» не состоится

В Екатеринбурге отменен марафон «Европа-Азия». Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Такое решение было принято на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.