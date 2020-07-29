28 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 29 июля. Детский омбудсмен занялась монастырем опального отца Сергия, в Екатеринбурге снесут небоскреб

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, кузнецова анна
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова обратится в правоохранительные органы из-за ситуации в Среднеуральском монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратила внимание на скандальный монастырь — больница №24 потратила 10 млн на бесполезный препарат — власти Екатеринбурга снесут недостроенный небоскреб — отменен традиционный марафон. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

Федеральные власти обратили внимание на опальный монастырь


Активисты-экологи выступили против вырубки леса

«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Турцию

Больница Екатеринбурга потратила 10 млн на бесполезный препарат от COVID

Прожиточный минимум в области не будет повышен

Екатеринбургская мэрия снесет недостроенный небоскреб

Марафон «Европа-Азия» не состоится

  • В Екатеринбурге отменен марафон «Европа-Азия». Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram. Такое решение было принято на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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