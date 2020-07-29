Бывший мэр-наркоман из ХМАО наживался на бизнесе с иностранцами

Бывший глава поселка Малиновский Советского района ХМАО Максим Апатов, в крови которого находили следы амфетамина, а в машине пакетик с неизвестным препаратом, оштрафован на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан Азербайджана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по ХМАО.
«Бывший глава поселка Малиновский сделал фиктивную регистрацию в своей квартире уроженцам Республики Азербайджан. Выяснил это участковый, который пришел по адресу прописки иностранцев и узнал, что там они не проживают», — добавили приставы.
Собственник квартиры дал признательные показания, добавив, что оформлял регистрацию за вознаграждение, но по факту жилья им не предоставлял. Рассмотрев уголовное дело по 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина») в отношении Апатова, суд признал его виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Экс-мэр штраф уже заплатил.
Ранее URA.RU писало, что после скандала, связанного с тем, что в крови политика Апатова из Советского района нашли следы амфетамина, он на какое-то время пропадал из публичной повестки, но затем появился в другом поселении — Агирише. Там он начал раздавать указания местным чиновникам, называя себя советником главы поселка.
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