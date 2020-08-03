Средства должников в размере МРОТ будут храниться на специальных счетах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» планирует в течение месяца доработать законопроект о неприкосновенности минимального размера оплаты труда (МРОТ) должников. 3 августа партия провела совещание о защите граждан от полной потери средств и получила поддержку от Минтруда, Минюста, Центробанка, Сбербанка и других отраслевых ведомств.

«Отзыв правительства подготовит Минэкономразвития. Все участники дискуссии указали на ряд шероховатостей, которые будут устранены при доработке законопроекта. „Единая Россия“ создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа», — сообщается на официальном сайте « Единой России».

Дмитрий Новицкий считает, что изменения приведут к снижению числа кредитов и займов Фото: пресс-служба «Единой России»

Законопроект запрещает взыскивать в счет долгов доходы граждан в размере величины прожиточного минимума. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак объяснил, что нововведение гарантирует соблюдение конституционного права граждан на соцобеспечение. «С другой стороны — [нововведение] должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их „до нитки“», — добавил Турчак.

Предполагается, что должники получат возможность в течение месяца хранить средства в размере МРОТ на специальном счете. Все остальные доходы могут использоваться для погашения долга. Первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что законопроект касается и индивидуальных предпринимателей с самозанятыми, у которых сейчас средства списываются «под ноль» за долги.

Валерий Яхонтов уверен, что введение МРОТ для должников облегчит положение россиян Фото: пресс-служба «Единой России»

Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» организует обсуждение законопроекта в регионах. Там идея уже вызывает положительные отклики. Член тюменской облдумы от «Единой России» Дмитрий Новицкий заявил, что, возможно, изменения приведут к снижению числа кредитов и займов, но тем самым удастся сохранить социальное благополучие граждан: «Очень важно будет пересмотреть те судебные решения, которые уже действуют». Директор Курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов отметил своевременность изменений. «Безусловно, люди оказались в непростой ситуации в такое сложное время, — заявил Яхонтов. — Государство должно гарантировать минимальный доход. Такой вариант, по моему мнению, хоть как-то разгрузит и облегчит положение наших людей».

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