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31 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 4 августа. Глава Шурышкарского района заработал 12,4 млн за год, Яр-Сале накрыл мощный ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы
Поселок Яр-Сале 3 августа накрыл мощный ливень и ураган. Власти рассчитывают материальный ущерб Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководитель района ЯНАО отчитался о доходах — в Яр-Сале оценивают ущерб после урагана — паромную переправу через Обь могут закрыть из-за шторма — участок дороги между Ямалом и Югрой стал опасен. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Глава ямальского района отчитался о доходах

  • Руководитель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин, в кабинете и квартире которого 20 июля прошли обыски, заработал за прошлый год 12,4 млн рублей. Его доходы не изменились по сравнению с 2018 годом. Мэру принадлежит дом площадью 139 квадратных метров, а его супруга владеет тремя квартирами площадью 104, 38 и 37 квадратных метров. Также у семьи имеется внушительный парк транспортных средств: автомобиль Mitsubishi, вездеход «Трэкол», квадроцикл «Рысь» и моторная лодка «Казанка».

Авиакомпания «Ямал» потерпела огромные убытки из-за пандемии

Власти Яр-Сале оценивают ущерб от урагана, паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть

В ЯНАО разрушается участок дороги «Салехард — Сургут»

  • На участке трассы, связывающий район Нового Уренгоя Коротчаево с поселком Пуровском разрушаются плиты, и из них торчит арматура. Местные жители жалуются, что на автодороге «Салехард — Сургут» — единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО, стало опасно ездить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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