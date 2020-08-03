Поселок Яр-Сале 3 августа накрыл мощный ливень и ураган. Власти рассчитывают материальный ущерб Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководитель района ЯНАО отчитался о доходах — в Яр-Сале оценивают ущерб после урагана — паромную переправу через Обь могут закрыть из-за шторма — участок дороги между Ямалом и Югрой стал опасен. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Глава ямальского района отчитался о доходах

Руководитель Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин, в кабинете и квартире которого 20 июля прошли обыски, заработал за прошлый год 12,4 млн рублей. Его доходы не изменились по сравнению с 2018 годом. Мэру принадлежит дом площадью 139 квадратных метров, а его супруга владеет тремя квартирами площадью 104, 38 и 37 квадратных метров. Также у семьи имеется внушительный парк транспортных средств: автомобиль Mitsubishi, вездеход «Трэкол», квадроцикл «Рысь» и моторная лодка «Казанка».

Авиакомпания «Ямал» потерпела огромные убытки из-за пандемии

Пандемия коронавируса принесла авиакомпании «Ямал» убытков на сумму более 1,6 млрд рублей. Власти смогут помочь компании, покрыв лишь 4% недополученной прибыли.

Власти Яр-Сале оценивают ущерб от урагана, паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть

Ураган и ливень, обрушившиеся на Яр-Сале 3 августа, привели к разрушениям на территории поселка. Глава села Александр Дьячков объехал поселок, чтобы выявить последствия бури и подсчитать ущерб. По его словам, ливневая канализация справилась и дороги не «уплыли».

Водную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть из-за сильного ветра. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заявил, что пока она работает, но в любой момент жителям придется пользоваться вертолетами.

В ЯНАО разрушается участок дороги «Салехард — Сургут»

На участке трассы, связывающий район Нового Уренгоя Коротчаево с поселком Пуровском разрушаются плиты, и из них торчит арматура. Местные жители жалуются, что на автодороге «Салехард — Сургут» — единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО, стало опасно ездить.