Челябинская область поставила новый рекорд по коронавирусу

Маски в Челябинске стали ходовым товаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 4 августа зафиксировано 103 заболевших коронавирусом за сутки (накануне было 107), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это наименьший прирост новых случаев конца мая.

«С начала пандемии произошло 12 233 случая заражения, сейчас лечение проходят 3810 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли две женщины 73 и 80 лет, а также 58-летний мужчина. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 77 человек, с начала пандемии — 8119 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.