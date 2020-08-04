Власти Екатеринбурга отказались от услуг элитного отеля

Горздрав Екатеринбурга решил отказаться от услуг «Рамады» из-за их дороговизны, утверждает инсайдер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Горздрав Екатеринбурга принял решение больше не размещать горожан, болеющих COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, в пятизвездочной гостинице «Рамада», сообщили источник URA.RU в городских структурах власти и подтвердили в самом горздраве. Это связано, во-первых, с тем, что в городских больницах освободились места для пациентов с COVID-19, а во-вторых, с высокой стоимостью услуг.

«В больницах свободно более 300 коек, к тому же „Рамада“ самая дорогая из гостиниц. Поэтому отказываемся от размещения людей там», — поделился источник. «Снижение количества заболевших коронавирусом привело к снижению необходимости в дополнительных койках. В ближайшие дни их количество сократится до 40%. Это же касается и обсерваторов. По этой причине гостиница „Рамада“ после окончания контракта завершат работу в качестве мест временного пребывания», — заявил представитель ведомства.

Также известно, что власти Екатеринбурга аналогичным образом откажутся от услуг базы ХК «Автомобилист» в Курганово. Неофициальная причина — местоположение объекта (больше 20 км от областного центра).

«Рамада» — один из фешенебельных отелей Екатеринбурга: его постояльцы могут жить проживать как в 8-этажном корпусе, так и в отдельных коттеджах. В гостинице есть несколько ресторанов, SPA-центр, обещающий клиентам «незабываемые водные процедуры», и даже собственный центр серфинга и вейкборда: можно кататься на водных лыжах и доске по водоему, рядом с которым расположен гостиничный комплекс. «Рамада» принимает зараженных COVID с мая. В июне и июле горздрав заключил с учреждением три контракта на общую сумму в 53,9 миллиона рублей.