Минтруд объяснил, как 40-летним оплатят дополнительный выходной

Работники старше 40 лет, которым введен дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации, будут получать средний заработок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
С 11 августа Трудовой кодекс дополнен нормой, которая предусматривает, что работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации установлены гарантии в виде освобождения от работы на один рабочий день с сохранением заработной платы. «Особождение от работы для прохождения диспансеризации направлено на предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях», — уточнили в пресс-службе Минтруда ТАСС.
В ведомстве отметили, что выходной один раз в год на диспансеризацию будет выдаваться сотрудникам старше сорока лет, два рабочих дня для прохождения медицинского осмотра запланировано для работников предпенсионного и пенсионного возраста.
Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет имеют право один раз в год взять дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию, напоминает RT. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что работодателя могут оштрафовать, если он откажет работнику в праве провериться у врачей, передает телеканал 360. Она считает, что диспансеризация важна, поскольку помогает заблаговременно предупредить те или иные заболевания.
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