10 августа 2020

В Магнитогорске перевернулась скорая с пострадавшим в ДТП. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
На место прибыли сотрудники ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с другим автомобилем и перевернулась. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, сообщили URA.RU в областном полицейском главке. По свидетельству очевидцев, машина везла в больницу пострадавшего в другой аварии.

«Предварительно, скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенными маяками и звуковым предупреждением. На месте столкновения сейчас работают инспекторы ГИБДД, все обстоятельства произошедшего уточняются», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что скорая везла мотоциклиста, пострадавшего в аварии на перекрестке улиц Маркса и Грязнова. Не уступил дорогу спецмашине единственный водитель. «Все остановились, один он летит», — пишет в паблике «На дорогах Магнитки» в «ВК» пользователь Марат Мусин. «Может, отвлекся… Но с такой скоростью лететь через перекресток!» — добавляет Люция Хадиева. По имеющейся информации, пострадал один из медиков.

Не прошло и часа, как мотоциклист с этого снимка попал в новое ДТП
Фото: группа «Чёрное& Белое Магнитогорск» в «ВК»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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