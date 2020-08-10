На место прибыли сотрудники ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с другим автомобилем и перевернулась. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, сообщили URA.RU в областном полицейском главке. По свидетельству очевидцев, машина везла в больницу пострадавшего в другой аварии.

«Предварительно, скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенными маяками и звуковым предупреждением. На месте столкновения сейчас работают инспекторы ГИБДД, все обстоятельства произошедшего уточняются», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что скорая везла мотоциклиста, пострадавшего в аварии на перекрестке улиц Маркса и Грязнова. Не уступил дорогу спецмашине единственный водитель. «Все остановились, один он летит», — пишет в паблике «На дорогах Магнитки» в «ВК» пользователь Марат Мусин. «Может, отвлекся… Но с такой скоростью лететь через перекресток!» — добавляет Люция Хадиева. По имеющейся информации, пострадал один из медиков.

Не прошло и часа, как мотоциклист с этого снимка попал в новое ДТП Фото: группа «Чёрное& Белое Магнитогорск» в «ВК»