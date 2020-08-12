Фонд защиты дольщиков разбирается в ситуации с недобросовестными застройщиками
Власти края разрешили открыть предприятия общепита и бассейны — детский лагерь и отделение хирургии закрыли на карантин — Фонд защиты дольщиков займется проблемами владельцев квартир в недостроенном доме в Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:
В регионе разрешили открыть бассейны и предприятия общепита
- С 12 августа в крае разрешено работать кафе, ресторанам, баням и бассейнам. Также снят ряд ограничений, касающихся сферы образования. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.
Сотрудники детского лагеря заразились COVID
- В детском лагере «Дружба» в Березниках произошла вспышка коронавирусной инфекции. Несколько сотрудников, у которых выявили коронавирус, изолированы, а в учреждении прошла санитарная обработка.
Отделение хирургии пермской клиники закрыли на карантин
- Отделение экстренной хирургии городской клинической больницы № 2 имени Граля закрыли на карантин из-за выявления СOVID у трех пациентов. Экстренных больных переправляют в Пермскую краевую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу имени Гринберга.
Суд признал банкротом застройщика дома в Перми
- Арбитражный суд Пермского края признал банкротом компанию «Авиатор-3», которая строила дом на улице Старцева, 143 в Перми. Объект готов лишь наполовину, и на протяжении последних лет на стройке не наблюдается никакой активности. От действий строителей пострадали дольщики, которые выкупили почти все 340 квартир.
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