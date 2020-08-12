12 августа 2020
11 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 13 августа. Рестораны и бассейны возобновят работу, крупного застройщика признали банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские долгострои. Пермь
Фонд защиты дольщиков разбирается в ситуации с недобросовестными застройщиками Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти края разрешили открыть предприятия общепита и бассейны — детский лагерь и отделение хирургии закрыли на карантин — Фонд защиты дольщиков займется проблемами владельцев квартир в недостроенном доме в Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе разрешили открыть бассейны и предприятия общепита

  • С 12 августа в крае разрешено работать кафе, ресторанам, баням и бассейнам. Также снят ряд ограничений, касающихся сферы образования. URA.RU публикует полный перечень того, что запрещено и что разрешено в регионе в период пандемии.

Сотрудники детского лагеря заразились COVID

Отделение хирургии пермской клиники закрыли на карантин

  • Отделение экстренной хирургии городской клинической больницы № 2 имени Граля закрыли на карантин из-за выявления СOVID у трех пациентов. Экстренных больных переправляют в Пермскую краевую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу имени Гринберга.

Суд признал банкротом застройщика дома в Перми

  • Арбитражный суд Пермского края признал банкротом компанию «Авиатор-3», которая строила дом на улице Старцева, 143 в Перми. Объект готов лишь наполовину, и на протяжении последних лет на стройке не наблюдается никакой активности. От действий строителей пострадали дольщики, которые выкупили почти все 340 квартир.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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