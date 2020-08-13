В МИД РФ дали совет туристам, уезжающим в Турцию

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Турция, море, флаг турции
С 10 августа из России можно вылететь на курорт в Турции Фото: Нина Калинина © URA.RU
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В МИД РФ призвали россиян, которые собираются провести отдых в Турции, соблюдать местные правила медицинской безопасности. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Facebook.

В министерстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка в Турции остается непростой. «Призываем российских граждан, планирующих поездки в Турцию, строго соблюдать действующие в этой стране правила медицинской безопасности, внимательно отслеживать возможные изменения ситуации», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что всю необходимую информацию можно получить на интернет-ресурсах загранучреждений РФ в Турции.

С 1 августа Россия и Турция возобновили авиасообщение, напоминает «Национальная служба новостей». Однако курортные направления в Анталью и Даламан открылись для россиян 10 августа, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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