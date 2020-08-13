Туристы выяснили, как пронести в самолет больше ручной клади

Тканевые и мягкие сумки легче пронести на борт самолета в качестве ручной клади. Если сотрудники авиакомпании решат проверить размер сумки, то ее будет легче поместить в проверочный бокс.
Зачастую авиакомпании разрешают брать на борт лишь небольшую личную сумку или кейс для ноутбука, при этом вещи должны помещаться под впереди стоящим сиденьем. Как правило, размеры ручной клади 40×20×25 или 56×45×25 сантиметров. «Пассажиры заметили, что проще всего „протиснуть“ в проверочный бокс перед посадкой тканевые и мягкие сумки», — пишет argumenti.ru. Туристы добавили, что такой вид ручной клади также можно уменьшить в размере с помощью ремней.
В России с 1 августа начали возобновляться международные авиасообщения. Первыми для россиян открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои начали летать самолеты до Черногории. А с 1 сентября Россия может восстановить авиасообщение с большинством стран СНГ.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.