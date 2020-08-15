15 августа 2020

В центре Москвы запустили шарики с флагом ЛГБТ. ФОТО

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, геи, лгбт, флаг лгбт, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Связку шаров с ЛГБТ-флагом запустили над Красной площадью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестные посетители Красной площади в Москве запустили в небо шарики с флагом ЛГБТ. Снимок опубликован в Telegram-канале «Московские новости».

«Над Красной площадью запустили шарики с флагом ЛГБТ», — пишет канал. На кадрах видно, как молодой человек расправляет полотнище перед полетом.

Ранее руководитель Союза женщин РФ Екатерина Лахова усмотрела в мороженом с названием «Радуга» пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Она пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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