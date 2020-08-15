Связку шаров с ЛГБТ-флагом запустили над Красной площадью
Неизвестные посетители Красной площади в Москве запустили в небо шарики с флагом ЛГБТ. Снимок опубликован в Telegram-канале «Московские новости».
«Над Красной площадью запустили шарики с флагом ЛГБТ», — пишет канал. На кадрах видно, как молодой человек расправляет полотнище перед полетом.
Ранее руководитель Союза женщин РФ Екатерина Лахова усмотрела в мороженом с названием «Радуга» пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. Она пожаловалась российскому президенту Владимиру Путину на то, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к флагу ЛГБТ.
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