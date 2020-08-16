Житель ХМАО устроил голодовку в здании мэрии

Голодающий Владимир Клещенко намерен отстоять свои права Фото: сайт администрации Пыть-Яха

Житель Пыть-Яха Владимир Клещенко пятый день голодает в здании городской администрации, протестуя против его выселения из квартиры. Об этом URA.RU сообщил сам мужчина.

По словам Клещенко, он не согласен с условиями выселениями их аварийного дома. Он проживал вместе с бывшей женой и детьми в двухкомнатной квартире площадью порядка 20 квадратных метров. А теперь власти предлагают им в качестве компенсации однокомнатную квартиру. «Как мы все будем там проживать? 12 августа пришли судебные приставы и начали всех выгонять, вывезли все вещи. После этого я пришел в администрацию. Днем нахожусь в вестибюле, по ночам сплю на крыльце. Голодовку прекращу только при условии, что будет справедливое решение», — заявил Клещенко.

В пресс-службе администрации Пыть-Яха URA.RU заявили, что выселение мужчины происходило по решению суда. «Клещенко предоставлена квартира большей площади, порядка 34 квадратных метров. Он имеет право оспорить решение суда, не прибегая к акциям протеста. Но на данный момент наличие второй комнаты у мужчины не подтверждается», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. Однако пока неизвестно, что собираются предпринять власти для того, чтобы завершить акцию протеста.

Ранее URA.RU сообщало, что о голодовке объявлял предприниматель Евгений Каныгин из поселка Селиярово, у которого возникли сложности с ведением бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Он завершил протестную акцию лишь спустя месяц переговоров с властями.