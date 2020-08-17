Жителей ХМАО в день нефтяника ждет неприятный сюрприз

Сургут отметит день нефтяника гораздо скромнее, чем обычно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компании «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» отказываются от масштабного празднования дня нефтяной и газовой промышленности с участием звезд российской эстрады. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службах обоих предприятий.

«Праздник пройдет без массовых мероприятий для горожан, которые обычно устраиваются на стадионе „Спортивное ядро“. Звезд на этот раз не привозим. Для сургутян будет организована праздничная программа, которую покажут в телетрансляции», — сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

С планами нефтяников оказались солидарны и газовики. В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» заявили, что из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса в ХМАО, программа праздника будет сведена к минимуму: «В первую очередь, мы должны обеспечить безопасность и горожан, и наших работников, и не создавать возможных очагов заражения, организовывая массовые мероприятия. В трудовых коллективах состоятся награждения лучших работников почетными грамотами».

Ранее URA.RU сообщало, что день нефтяной и газовой промышленности является одним из главных массовых праздников для региона. Градообразующие предприятия обычно приглашают известных музыкантов для выступлений перед югорчанами. Однако сейчас в ХМАО действует ряд ограничений из-за эпидемии коронавируса.