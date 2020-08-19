19 августа 2020

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим самоизоляции. Сургут, покупатель, продукты, прилавки, окей, магазин, люди в медицинских масках
Среди подешевевших товаров — пшено, стерилизованное молоко, сметана, куриные яйца и макаронные изделия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания. Немного подорожало также сливочное масло, хлеб и обеды в общепите, следует из сообщения Росстата.

«Выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сливочное масло, хлеб, обед в столовой, кафе или закусочной (на 0,2%)», — пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что постепенно дорожает сахар, но уже не такими быстрыми темпами, как неделей ранее. Это же касается и гречки. Среди подешевевших товаров — пшено, стерилизованное молоко, сметана, куриные яйца и макаронные изделия.

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Как следует из данных Росстата, индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...