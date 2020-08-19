Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты

В России выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания. Немного подорожало также сливочное масло, хлеб и обеды в общепите, следует из сообщения Росстата.
«Выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сливочное масло, хлеб, обед в столовой, кафе или закусочной (на 0,2%)», — пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что постепенно дорожает сахар, но уже не такими быстрыми темпами, как неделей ранее. Это же касается и гречки. Среди подешевевших товаров — пшено, стерилизованное молоко, сметана, куриные яйца и макаронные изделия.
Ранее сообщалось, что в России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Как следует из данных Росстата, индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Больше всего подешевели картофель, помидоры, лук, огурцы и яблоки.
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