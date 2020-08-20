Пермская экс-чиновница хочет наказать край на 3,5 миллиона рублей

Экс-руководитель ТУ Росимущества Галина Постаногова требует от государства 3,5 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководитель территориального управления Росимущества Галина Постаногова подала в суд иск на 3,5 миллиона рублей. Об этом она сама рассказала URA.RU, пояснив, что хочет взыскать средства с минфина РФ в лице пермского казначейства за незаконное уголовное преследование.

«Заявленная сумма приблизительно 3,5 миллиона рублей. Но она будет увеличиваться, как минимум на уровень инфляции», — рассказала URA.RU Постаногова. Она объяснила, что сумма является приблизительной, поскольку часть требований о компенсации — в валюте. «Я тратила деньги на лечение, а также это деньги, которые [я потеряла] из-за сорванной семейной поездки три года назад», — уточнила Постаногова.

Отмечается, что это только первый иск о компенсации материального вреда — фактически понесенных расходов, подтвержденных документально. Постаногова также намерена подать иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

В 2017 году в отношении Постаноговой было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Постаногова, возглавляя краевое Росимущество, передала компании «Капитал-Девелопмент» восемь земельных участков, причинив ущерб государству в сумме не менее 72 млн рублей. Земли принадлежали федеральному предприятию «Племзавод „Верхнемуллинский“» (признано банкротом). Сама обвиняемая называла уголовное преследование незаконным. В октябре 2019 года Ленинский районный суд Перми оправдал Постаногову, не найдя в ее действиях состава преступления.