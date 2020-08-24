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Самое актуальное в ХМАО на 25 августа. Общественники недовольны ценами на авиаперевозки, в Мегионе жители хотят лишить власти зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Югорские общественники возмущены ценами на билеты, которые устанавливает авиакомпания Utair Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Мегиона требуют лишить зарплат руководителей города — в ХМАО выступили против дистанта — в Общественной палате недовольны ценами на билеты в пределах региона — налоговики закрыли офисы из-за коронавируса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Чиновников Мегиона хотят лишить зарплаты

Югорчане выступили против дистанта

  • Жители ХМАО выступили с требованием не применять дистанционное обучение в школах даже во время карантинов. Об этом URA.RU рассказал представитель организации «Родительский отпор Югры» из Сургута Андрей Дейнега.

В Общественной палате недовольны ценами на авиаперевозки

В некоторых муниципалитетах на время закрылись налоговые инспекции

  • В Мегионе, Радужном, Междуреченском и Октябрьском дополнительные офисы налоговых инспекций приостановили прием посетителей на неделю с 24 по 28 августа из-за риска распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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