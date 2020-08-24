Югорские общественники возмущены ценами на билеты, которые устанавливает авиакомпания Utair
Жители Мегиона требуют лишить зарплат руководителей города — в ХМАО выступили против дистанта — в Общественной палате недовольны ценами на билеты в пределах региона — налоговики закрыли офисы из-за коронавируса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
Чиновников Мегиона хотят лишить зарплаты
- Жители Мегиона хотят лишить зарплаты председателя местной думы Елену Коротченко и ее заместителя Владимира Бойко, из-за того, что они, по мнению жителей, не исполняют свою работу.
Югорчане выступили против дистанта
- Жители ХМАО выступили с требованием не применять дистанционное обучение в школах даже во время карантинов. Об этом URA.RU рассказал представитель организации «Родительский отпор Югры» из Сургута Андрей Дейнега.
В Общественной палате недовольны ценами на авиаперевозки
- Общественная плата Югры недовольна ценовой политикой авиакомпании Utair, частичными владельцами которой являются окружные власти. По мнению общественников, цены на билеты в пределах округа выше, чем из Москвы в Лондон.
В некоторых муниципалитетах на время закрылись налоговые инспекции
- В Мегионе, Радужном, Междуреченском и Октябрьском дополнительные офисы налоговых инспекций приостановили прием посетителей на неделю с 24 по 28 августа из-за риска распространения коронавируса.
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