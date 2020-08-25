25 августа 2020
24 августа 2020

Крупнейший город ХМАО возглавил коронавирусный антирейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция подъезда в Жилом комплексе «Малевич». Екатеринбург, жилой дом, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, жилой комплекс, респиратор, защитные очки, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, дезинфектор, коронавирус, противовирусная обработка, противоэпидемические меры, жилой комплекс малевич
Также за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заразились 64 человека в 13 муниципалитетах ХМАО. Лидером по числу заболевших стал Сургут, где инфекцию нашли у 23 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 63 случаях. По 1 случаю инфицирования контакты уточняются», — доабвили в оперштабе.

За все время эпидемии коронавирусом заразились 19 тыс 285 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день — 0,85, что соответствует только первому этапу снятия карантина. Общая статистика по региону за сутки выглядит так:

  • Сургут — 23;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Урай — 9;
  • Сургутский район — 3;
  • Нягань — 3;
  • Радужный — 2;
  • Нижневартовск — 2;
  • Советский район — 2;
  • Когалым — 1;
  • Нефтеюганск — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Покачи — 1.

Всего: 64 человека

По данным депаратмента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов оценивается, как тяжелое, 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерл 161 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...