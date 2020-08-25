Крупнейший город ХМАО возглавил коронавирусный антирейтинг

За минувшие сутки коронавирусом заразились 64 человека в 13 муниципалитетах ХМАО. Лидером по числу заболевших стал Сургут, где инфекцию нашли у 23 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 63 случаях. По 1 случаю инфицирования контакты уточняются», — доабвили в оперштабе.
За все время эпидемии коронавирусом заразились 19 тыс 285 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день — 0,85, что соответствует только первому этапу снятия карантина. Общая статистика по региону за сутки выглядит так:
- Сургут — 23;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Урай — 9;
- Сургутский район — 3;
- Нягань — 3;
- Радужный — 2;
- Нижневартовск — 2;
- Советский район — 2;
- Когалым — 1;
- Нефтеюганск — 1;
- Нефтеюганский район — 1;
- Белоярский район — 1;
- Покачи — 1.
Всего: 64 человека
По данным депаратмента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов оценивается, как тяжелое, 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерл 161 человек.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.
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