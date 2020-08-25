Крупнейший город ХМАО возглавил коронавирусный антирейтинг

Также за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заразились 64 человека в 13 муниципалитетах ХМАО. Лидером по числу заболевших стал Сургут, где инфекцию нашли у 23 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 человек зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 63 случаях. По 1 случаю инфицирования контакты уточняются», — доабвили в оперштабе.

За все время эпидемии коронавирусом заразились 19 тыс 285 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день — 0,85, что соответствует только первому этапу снятия карантина. Общая статистика по региону за сутки выглядит так:

Сургут — 23;

Ханты-Мансийск — 15;

Урай — 9;

Сургутский район — 3;

Нягань — 3;

Радужный — 2;

Нижневартовск — 2;

Советский район — 2;

Когалым — 1;

Нефтеюганск — 1;

Нефтеюганский район — 1;

Белоярский район — 1;

Покачи — 1.

Всего: 64 человека

По данным депаратмента здравоохранения ХМАО, состояние 42 пациентов оценивается, как тяжелое, 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерл 161 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.