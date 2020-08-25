Главный вуз Челябинска из-за COVID переводит лекции в онлайн

Предполагается снизить присутствие студентов в стенах вуза на 20% в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самый крупный вуз Челябинской области, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) с 1 сентября переведет в онлайн-формат массовые лекции, которые читались в аудиториях вместимостью до 200 человек. Об этом заявил проректор по учебной работе Андрей Радионов. По расчетам ректората, это позволит ежедневно на 20% уменьшить посещаемость университета и снизить риск заражения коронавирусом.

«Некоторые предметы, которые читаются в поточном формате и проводятся в аудиториях с вместимостью более 100 человек, по возможности будут переведены в онлайн. При этом всем группам будет выделен один день в неделю на дистанционные занятия. В итоге ежедневная посещаемость вуза снизится примерно на 20%», — цитирует Радионова пресс-служба ЮУрГУ.

Также, по его словам, дистант с помощью трансляций и личных кабинетов будет организован для студентов-иностранцев, которые не смогут вернуться в Челябинск к началу учебного года из-за закрытых границ. Для тех, кто сможет приехать в Россию, подготовлены обсерваторы вместимостью почти 400 мест.

Кроме того, вход в университет будет разрешен только в масках (по две многоразовых маски студенты получат перед началом занятий), у входящих с помощью тепловизоров будет измеряться температура и контролироваться прочие признаки болезни, вроде кашля. В аудиториях больше 50 человек будут установлены ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха.