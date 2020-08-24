Приметы карантина постепенно уходят в прошлое Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 августа — 258-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 168-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 957 случаев заражения, выздоровели 10 776 и скончались 344 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 966 189 (+4 696) случаев заражения. Вылечились 779 747 (+6 652) пациентов — почти 81% от заболевших. Умерли 16 568 (+120) человек — 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области по данным на 25 августа зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 70), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. «С начала пандемии произошло 13 957 случаев заражения, сейчас лечатся 2795 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли пять человек в возрасте 55, 69, 78, 82 и 84 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 121 человек, с начала пандемии — 10 776 жителей области. В целом по области заболеваемость остается стабильной, при этом зафиксирован локальный всплеск заражений.

Скачок заражений в Нагайбакском районе

Особняком стоит Нагайбакский муниципальный район, где показатель заболеваемости вдвое превысил среднеобластной. Муниципальный оперативный штаб вынужденно сохранил запрет на массовые мероприятия. Возобновляются проверки соблюдения масочного режима в общественных местах, столовых, баров и прочих заведений общепита. Местные власти считают причиной скачка несоблюдение ограничений. Не только контактные, но и больные посещают без масок общественные места и магазины. Вопиющим примером стала воспитательница детсада, которая неделю ходила на работу с температурой и признаками инфекции.

Заболели сразу четыре медика

В челябинской горбольнице №6 у четверых медсестер, работающих в одном отделении, обнаружили коронавирус. Все заболевшие работали в одном отделении. Других инфицированных по итогам тестов не нашли. Пока предполагается, что одна из заболевших заразилась вне больницы. Нагрузку распределили между оставшимся персоналом, ночные операции теперь проводят лишь в экстренных случаях.

Учебный год не перенесут

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Заявление прозвучало после того, как депутат Госдумы Василий Власов предложил сдвинуть начало занятий в школах на октябрь, чтобы не спровоцировать вспышку COVID-19.

Ковидные доплаты безработным отменяются

С 1 сентября безработным южноуральцам, зарегистрированным в службе занятости населения, пособие по безработице будет начисляться без доплат, назначенных на период карантина. Минимальное пособие с учетом уральского коэффициента (15%) составит 1725 рублей, также прекратятся доплаты безработным по 3 тыс. за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. С октября 2020 года также отменяются пособия по безработице, продленные на три месяца для тех, у кого после 1 марта закончился основной период выплаты.

Что ждет южноуральцев на втором этапе отмены карантина

Первые с начала пандемии массовые концерты начались в Челябинске. В 17:30 в оперном театре симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева порадовал музыкой соцработников и волонтеров из городов и районов области. В 20:00 музыканты сыграют для врачей, и на это мероприятие придет губернатор Алексей Текслер.

Выставка «Агро-2020» пройдет в Челябинске с 10 по 12 сентября и станет первым крупным событием такого рода с начала пандемии. Помимо экспозиций для профессионалов, вроде сельхозтехники и племенного скота, на площадке ледовой арены «Трактор» будут торговать продукцией нового урожая, молоком, мясопродуктами, а также товарами фермерских и подсобных хозяйств. Запланирован также фольклорно-гастрономический фестиваль, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, розыгрыш призов и работа контактного зоопарка. Ежегодно выставка собирает более 10 тысяч посетителей.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.