В Челябинской области зафиксирован всплеск заражений COVID

На Южном Урале зарегистрирована минимум одна локальная вспышка болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 25 августа зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 70), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. В целом по области заболеваемость остается стабильной, при этом зафиксирован локальный всплеск заражений в Нагайбакском районе.

«С начала пандемии произошло 13 957 случаев заражения, сейчас лечатся 2795 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли пять человек в возрасте 55, 69, 78, 82 и 84 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 121 человек, с начала пандемии — 10 776 жителей области.

Особняком стоит Нагайбакский муниципальный район, где показатель заболеваемости вдвое выше, чем в среднем по региону. Накануне муниципальный оперативный штаб вынужденно сохранил запрет на массовые мероприятия и санкционировал рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественных местах, а также проверки заведений общепита. На 24 августа в районе подтверждены 78 заражений и две смерти с начала пандемии, число условных диагнозов достигло 178. Местные власти считают причиной скачка несоблюдение ограничений, в том числе заболевшими. «Многие контактные, те, кто общался с больными ковидом, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок», — констатировала главврач райбольницы Гульнара Байтерякова.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом большая часть ограничений отменена, последний «пакет» снятия запретов губернатор Алексей Текслер утвердил в прошлую пятницу.