Челябинцы стали чаще умирать, заразившись коронавирусом

На фоне снижения числа заболевших в Челябинской области сворачивают «ковидные» койки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 26 августа выявили еще 73 заболевших коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зафиксировано 75 случаев заражения. При этом обозначилась тенденция к росту числа умерших: их, как и вчера, снова пятеро. До этого смертность никогда не поднималась выше 3-4 случаев за сутки.

«С начала пандемии произошло 14 030 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 717 южноуральцев, — пояснили URA.RU в штабе. — В течение последних суток умерли пять человек в возрасте от 71 года лет до 94 года. 92-летнюю пациентку пациентку погубила коронавирусная пневмония, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 146 человек, с начала пандемии — 10 922 жителя региона.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже перестала действовать. Регион находится на втором этапе снятия карантинных запретов: разрешены массовые мероприятия, с начала сентября возобновят работу кинотеатры, учебный год начнется в обычном режиме. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов и разрешений.