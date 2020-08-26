Владимир Путин заявил о недопустимости повышения цен на обучение в вузах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторые российские вузы повысили цены на обучение в связи с приказом Минобрнауки РФ, согласно которому цены на коммерческие места не могут быть ниже минимальных затрат на бюджетное обучение, рассказала URA.RU ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. По ее словам, поручение президента РФ Владимира Путина о недопустимости повышения цен на обучение в вузах позволит избежать данной несостыковки.

На совещании с правительством 26 августа президент обратил внимание главы Минобрнауки Валерия Фалькова на то, что в некоторых российских вузах выросли цены на обучение. Хотя еще в мае Путин говорил, что в кризисной ситуации нельзя повышать цены на обучение в вузах.

«На сегодняшний день действует приказ Минобрнауки, согласно которому цены на коммерческие места не могут быть ниже, чем нормативные затраты на обучение, установленные государством. Вузы, где цены были ниже установленных государством, просто уровняли стоимость на коммерческие направления с бюджетными», — объяснила Починок причины роста цен на обучение.

Она добавила, что в связи с поручением президента будет необходимо подкорректировать данный приказ. Повышать цены дальше, по мнению собеседника издания, недопустимо. Починок отметила, что целый ряд вузов в Москве и регионах и без того устанавливает цены на коммерческие места намного выше, чем минимальные затраты на бюджетное обучение.

Если бы запрет на повышение цен не был введен президентом, то студентам пришлось бы испытать сложности с поиском средств на обучение, признался URA.RU студент 4 курса факультета медиакоммуникаций УрФУ Александр Варакин. По его мнению, поручение Путина не повышать стоимость обучения в вузах сделает образование более доступным в кризисный момент. Сам Варакин оплачивает обучение материнским капиталом: если бы стоимость учебы подняли, ему пришлось бы искать дополнительные средства.

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