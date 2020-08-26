Владимир Путин заявил о повышении стоимости обучения в четырех вузах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в некоторых российских вузах выросли цены на обучение. Хотя еще в мае глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что это недопустимо.

Глава государства напомнил, что на совещании 21 мая Фальков говорил о недопустимости повышения стоимости обучения. Однако Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-Западный государственный университет и Севастопольский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, по словам Путина, цены все же подняли. «Как минимум вот в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения. Как это происходит?», — обратился он к Фалькову.

На данное замечание министр науки РФ отметил, что большинство вузов оставило стоимость обучения на уровне прошлого года. Однако некоторые учебные заведения отступили от данной рекомендации. Он добавил, что с руководством каждого такого университета проведена работа и приняты необходимые меры.

В начале июля Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, заявил, что большинство российских вузов решили не повышать стоимость обучения в новом учебном году, передает RT. Ранее глава государства Владимир Путин призвал руководство вузов не завышать цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавируса, напоминает агентство Nation News. Однако цены на обучение в вузах в этом году все же выросли на 8,5%.

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