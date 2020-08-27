На выборах в Перми решили ловить должников за коммуналку

ТСЖ «Паруса над Камой» (три дома слева) придумало, как получить телефоны должников, используя выборы губернатора Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермское ТСЖ «Паруса над Камой» решило выйти на контакт с должниками за услуги ЖКХ при помощи выборов. Об этом URA.RU рассказал председатель товарищества Петр Морщинин. В трех домах ТСЖ появились объявления с призывом проголосовать и прислать подтверждение этого, а в обмен получить возможность списания пени.

«Через пересылку нам своих скриншотов (они [должники] же это делают через телефоны) мы получаем их номера для обратной связи и начинаем работу с людьми по взысканию», — сообщил URA.RU Морщинин. Он пояснил, что многие должники скрываются и не идут на контакт, а подобная инициатива может хотя бы частично уменьшить общую задолженность.

Сообщается, что около 30% жителей «Парусов» суммарно задолжали почти 12 миллионов рублей. При этом, по данным URA.RU, один из должников, занимающих одну из самых больших квартир в престижном жилом комплексе, должен не менее полумиллиона рублей.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края пояснили URA.RU, что формально в действиях председателя и ТСЖ нет признаков какого-либо правонарушения. «При этом, считаем такие действия абсолютно недопустимыми и некорректными, в связи с чем мы провели беседу с руководством ТСЖ о недопустимости их требований, включая пересылку фотографий избирательных бюллетеней. При установлении таких фактов, можно говорить о нарушении закона», — уточнили там. Сообщается также, что в товариществе уже приняли решение не провоцировать людей и снять объявления.