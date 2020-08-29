Сильный пожар полыхает в Екатеринбурге в районе улиц Линейной и Коперника — район, который носит неофициальное название цыганский поселок. Как сообщили URA.RU очевидцы, в небо поднимается столб черного дыма.
«Люто полыхает цыганский посёлок в районе улицы Линейной или Коперника. Чёрный дым, куча пожарных», — сообщил агентству очевидец ЧП. В ГУ МЧС по Свердловской области обещали представить информацию о возгорании позже.
Обновлено в 23:55
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что горит двухэтажный частный дом. «На месте работают семь единиц техники, площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
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