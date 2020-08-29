29 августа 2020
28 августа 2020

В Екатеринбурге крупный пожар в цыганском поселке. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарные, пожар, огонь, горящее здание, тушение пожара
Над домами поднимается черный дым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сильный пожар полыхает в Екатеринбурге в районе улиц Линейной и Коперника — район, который носит неофициальное название цыганский поселок. Как сообщили URA.RU очевидцы, в небо поднимается столб черного дыма.

«Люто полыхает цыганский посёлок в районе улицы Линейной или Коперника. Чёрный дым, куча пожарных», — сообщил агентству очевидец ЧП. В ГУ МЧС по Свердловской области обещали представить информацию о возгорании позже.

Обновлено в 23:55

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что горит двухэтажный частный дом. «На месте работают семь единиц техники, площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Пожар виден далеко за пределами цыганского послека
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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