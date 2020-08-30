На ХМАО надвигаются дожди и грозы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ХМАО Фото: Pixabay

Всю неделю в ХМАО будет дождливо. Ночью минимальная температура достигнет +5 градусов. Однако выходные в некоторых городах округа пройдут без осадков. Согласно онлайн-сервисам Гидрометцентр и Яндекс.Погода, средняя температура воздуха за весь период составит +10ºС, +14ºС. Давление умеренное, ветра северо-западных направлений, умеренные.

Днем температура в Сургуте в течение недели будет колебаться от +11 до +15 ºС, переменные дожди, в субботу без осадков. В Ханты—Мансийске всю неделю пасмурно и переменные дожди, температура +12-17 ºС. В Нижневартовске +10-13 ºС, переменные дожди, в пятницу сильный дождь и гроза, в выходные пасмурно.

МЧС ХМАО рекомендует населению соблюдать меры безопасности с учетом погодных условий, а также предупреждает водителей быть аккуратнее на трассе: «Уважаемые жители и гости Югры, в связи с неблагоприятными погодными явлениями, в целях вашей безопасности, соблюдайте меры предосторожности».