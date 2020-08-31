В ХМАО с ослаблением карантина увеличился риск заражения COVID

В ХМАО растет коэффициент распространения инфекции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО после ослабления карантина растет коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Об увеличении его значений URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе c COVID-19.

«Коэффициент распространения инфекции — 1», — говорится в сообщении оперштаба. Такое значение соответствует снятию ограничений первого этапа. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО начал расти с 26 августа и с каждым днем прибавляет пункты. При этом, по данным оперштаба, показатели по коечному фонду и охвату тестированием населения соответствуют третьему этапу снятия карантина.

За последние сутки коронавирус в ХМАО был выявлен у 67 пациентов. По муниципалитетам ХМАО эта статистика распределилась следующим образом: Сургут — 24; Ханты-Мансийск — 18; Советский район — 6; Сургутский район — 5; Нефтеюганск — 5; Нижневартовск — 4; Нефтеюганский район — 2; Белоярский район — 2; Ханты-Мансийский район — 1. Среди пациентов с СOVID-19 в Югре — один человек умер, еще 38 находятся в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекцией. С 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы.