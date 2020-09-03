Власти Екатеринбурга закрывают центр города для торговцев

Новые правила для киоскеров проходят через общественные обсуждения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В скором времени в Екатеринбурге могут заработать новые правила благоустройства, которые сейчас, согласно информации на сайте администрации, проходят через публичные обсуждения. Поправки в действующие нормы, которые должна будет утвердить гордума, предполагают запрет на размещение в центре города объектов нестационарной торговли.

«Не допускается размещение нестационарных торговых объектов <…> в границах улиц Московской — Челюскинцев — Восточной — Фурманова (за исключением сезонных нестационарных торговых объектов), на остановочных пунктах городского транспорта общего пользования (за исключением сблокированных с остановочным навесом), а также ближе 5 метров от границ посадочных площадок», — говорится в документе. В общей сложности ограничения для владельцев киосков прописаны в восьми пунктах.

Получить комментарии начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой (чье ведомство разрабатывало изменения) не удалось. В пресс-службе мэрии корреспонденту заявили, что ограничения не будут распространяться на уже размещенные объекты НТО: «У нас договоры [с предпринимателями] заключены на три года, после [их истечения] будет разрабатываться концепция к 300-летию [уральской столицы]».

Ранее, как писало URA.RU, глава Екатеринбурга Александр Высокинский подтвердил планы властей по постепенному освобождению центральной части города от киосков. Это вызвало недовольство со стороны коммерсантов.