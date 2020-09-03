В Перми отмечен рекордный рост по заражениям коронавирусом

В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае коэффициент распространения коронавируса (Rt) увеличился до 1,035. Федеральный оперштаб по борьбе с инфекций сообщает о выявлении 60 новых случаев заражения. До этого коэффициент Rt был выше текущего значения 5 августа — 1,043.

«Пермский край — 60 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент заражаемости превысил единицу (2 и 3 сентября — ровно 1). Это означает, что в регионе вновь отмечается тенденция к увеличению общего числа заболевших COVID-19.

Всего в Пермском крае подтверждено 8102 случая заражения коронавирусом. В результате болезни скончались 349 человек (+2 за сутки), в том числе 217 непосредственно от COVID-19. В больницах региона сокращается число свободных COVID-коек. Сейчас доля свободного коечного фонда почти в три раза ниже нормы (17,7% при норме более 50%).